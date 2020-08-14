الإعلام الأمني: سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون خسائر

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر".

وأضافت الخلية في بيانها، "تبين أن انطلاقها (الصواريخ) كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".

