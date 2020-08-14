أفاد مصدر أمني، الجمعة، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، وفقاً لمعلومات أولية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك معلومات أولية تفيد بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا ضمن محيط مطار بغداد الدولي". ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، المزيد من التفاصيل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.