مقترح حوار مباشر.. 'رسالة شخصية' من ترامب إلى الأسد

وقال بومبيو، إن ترامب وجه "رسالة شخصية" إلى الأسد، في آذار الماضي بشأن الصحفي الأمريكي، أوستن تايس، الذي اختطف قبل 8 سنوات في سوريا، واقترح حواراً مباشراُ بشأن القضية.

وتابع بومبيو، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة الأمريكية حاولت مرارا التواصل مع مسؤولين سوريين للإفراج عن أوستن"، مضيفاً "الإفراج عن أوستن تايس وإعادته إلى الوطن طال انتظاره. سنبذل أقصى جهودنا لتحقيق هذا الهدف".

