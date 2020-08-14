الخليج 365 - علي السويعدي/ بغدادالجمعة 2020/8/14 09:38 م بتوقيت أبوظبي
تعرض مطار بغداد الدولي، الجمعة، لقصف صاروخي استهدف معسكرا أمريكيا داخل المطار، دون وقوع أي خسائر.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع أي خسائر".
وأضافت الخلية الأمنية أن "الصواريخ انطلقت من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد".
ويوجد في مطار بغداد معسكر يضم قوات، ودبلوماسيين أمريكيين.
تعرض مطار بغداد الدولي، الذي يعد أكبر مطارات العراق، للقصف، ليس المرة الأولى، فقد استهدف بصاروخين من نوع كاتيوشا، في 30 يوليو/تموز الماضي، دون وقوع أي خسائر.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في وقت سابق، أن أمر التحقيق بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المعسكرات، منها التاجي الذي استهدف قبل يومين، مناط بقيادة العمليات المشتركة، وهي تجري تحقيقات للوصول إلى من يطلق هذه الصواريخ والقذائف.
وتعرض مطار بغداد الدولي لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الماضية، مع مواقع عسكرية تابعة للقوات العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخي يستهدف معسكرا أمريكيا في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.