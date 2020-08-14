قائد ليبي: تركيا نقلت "بلو" قاتل الشهيد الكساسبة إلى طرابلس

كشف اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، النقاب عن وصول قيادي خطير بتنظيم داعش إلى الأراضي الليبية قادما من تركيا.

وقال المحجوب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "فيصل بلو" القيادي بتنظيم داعش والذي كان يوصف بأمير الجماعة في منطقة تل أبيض السورية كان من ضمن الجماعات المتطرفة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق غير الدستورية.

وأضاف المحجوب أن الاستخبارات التركية اجتمعت مع قيادات من التنظيم كان "بلو" على رأسهم في مارس/آذار الماضي.

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وبحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي فإن القيادي الإرهابي "بلو" كان من ضمن 4 أشخاص هم من أعدموا الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقا أمام أعين العالم.



وأشار إلى أن وكالة "أعماق" التي تنقل أخبار التنظيم الإرهابي أجرت مع "بلو" في وقت سابق مقابلات صحفية وثقت مشاركته في العديد من العمليات الإرهابية في سوريا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت تركيا توقيعها مذكرتي تفاهم لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج غير الشرعية، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع.

وأرسلت تركيا نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس، في خطوة لاقت رفضا واستنكارا عربيا ودوليا.