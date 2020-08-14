شكرا لقرائتكم هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في مطار بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة، أن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي استهدفت قاعدة أميركية، من دون خسائر تذكر. وأضافت أن انطلاقها كان من منطقة الرضوانية جنوب العاصمة.

ويوم أمس الخميس، استهدفت ثلاثة صواريخ كاتيوشا قاعدة بلد الجوية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بغداد، والتي توجد بها قوات أميركية، لكنها أوضحت أنها لم تسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

واستهدفت هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر قواعد تستضيف قوات التحالف والسفارة الأميركية في بغداد في الشهور الأخيرة. وتلقي الولايات المتحدة باللوم في هذه الهجمات على فصائل مدعومة من إيران.

ومنذ نهاية أكتوبر، سقطت عشرات الصواريخ على تلك القواعد العسكرية العراقية، وأسفرت إحدى تلك الهجمات في 27 ديسمبر عن مقتل متعاقد أميركي.