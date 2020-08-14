أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، موقف الفيضان من خلال محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية، وكشف أن متوسط الأمطار في الهضبة الإثيوبية يوم 11 و12 و13 أغسطس ستؤدي إلى استقرار في منسوب محطة الديم عند الحدود السودانية– الإثيوبية ليوم غد السبت، مبينة أن المناسيب ليوم غد السبت.
وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الجمعة ويوم غد السبت ويوم بعد غدا الأحد مرتفعة، حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم الجمعة 20.25 مترًا ويتوقع أن تسجل غدا السبت 20.30 مترًا ويوم بعد غد الأحد 20.40 مترًا، فيما كان أعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترًا في أغسطس 1946م.
وسجلت محطة الخرطوم اليوم الجمعة 17.04 مترًا، ويتوقع أن تسجل غدًا السبت 17.10 مترًا والأحد 17.07 مترًا، بينما كان أعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترًا في سبتمبر من العام الماضي. ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تعلن ارتفاع مياه النيل لمنسوب قياسي منذ عام 1946 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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