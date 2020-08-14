شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاصيل العلاقة بين الإخوان وإيران لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية، وبين النظام الإيراني الذى يوصف بالراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والتي بدأت منذ تأسيس نظام الملالى في السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران.

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وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليس علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعم كامل للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.