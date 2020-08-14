ضبط 9500 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:
شنت مديرية تموين بني سويف حملة مكبرة على الأسواق بمدن المحافظة، اليوم الجمعة، لمواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار والسلع وبيعها في السوق السوداء.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7500 لتر بنزين وسولار جرى تخزينها تمهيدًا لبيعها في السوق، علاوة على ضبط محطة لبيع المواد البترولية غير مرخصة، وبداخلها 2000 لتر بنزين، بالإضافة إلى ضبط 70 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما جرى تحرير 11 محضرًا لمخالفات خاصة بتدني مستوى النظافة العامة وأدوات العجين وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات في عدد من المخابز البلدية.
جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.
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