بوتين يؤيد عقد قمة لمجلس الأمن الدولي بشأن حظر السلاح على إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ) دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجلس الأمن الدولي إلى عقد قمة عبر تقنية الفيديو، قبيل اتخاذ قرار بشأن تمديد حظر السلاح على إيران. ومن المتوقع أن يشارك في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكر الكرملين. وتهدف مثل هذه القمة إلى منع أي مواجهة في مجلس الأمن، وفقًا لبيان أصدره الكرملين، الذي أضاف أن الوضع آخذ في التفاقم.

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