السلطات الألمانية تعلن إسبانيا ومايوركا "مناطق عدوى خطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب ا)

اعتبرت السلطات الألمانية، أن جميع مناطق إسبانيا تقريبًا بما في ذلك جزيرة العطلات مايوركا "مناطق خطرة" تعرض مرتاديها من المصطافين الألمان للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في سائر بقاع إسبانيا فيما عدا جزر الكناري.

وأعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا في ألمانيا، مكونة من عدة وزارات بالحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن هذه المناطق خطرة.

وأضافت اللجنة أن القرار يشمل جزيرة مايوركا أيضًا.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية، نشرت خبرًا عن ذلك في وقت سابق اليوم الجمعة.

ويستوجب تصنيف منطقة ما كمنطقة خطرة إلزام العائدين منها إلى ألمانيا بإجراء فحص حول إمكانية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

Advertisements

وعليهم حتى ظهور نتيجة الفحص البقاء في حجر صحي منزلي.

ويعتبر المعيار الأساسي لتصنيف منطقة ما كمنطقة خطرة هو المناطق أو الدول التي كانوا فيها، فإذا ثبت في منطقة ما وجود أكثر من خمسين أصيبوا بالعدوى حديثا من بين كل 100 ألف نسمة فإنها تعد كذلك.

ويصدر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، التابع للحكومة الألمانية قائمة بالمناطق الخطرة يتم تحديثها باستمرار، وتشمل القائمة 130 دولة.

وتوجد مناطق في إسبانيا بالفعل على هذه القائمة منها مناطق أراجون ونافارا وإقليم الباسك وكتالونيا والعاصمة مدريد.

وبعد توسيع الرقعة الخطرة في إسبانيا سيشمل التصنيف أيضًا جزر البليار وجزيرة العطلات والتصييف مايوركا.