البيت الأبيض : نقل شقيق ترامب الأصغر للمستشفى وسط لتدهور حالته الصحية

أكد البيت الأبيض أن روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل إلى المستشفى في نيويورك. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير للصحفيين أن الرئيس ترامب ينوي زيارة شقيقه في المستشفى في وقت لاحق من اليوم الجمعة. اليوم الجمعة. ونقلت شبكة ABC الإخبارية عن عدة مصادر قولها إن روبرت ترامب (72 عاما) في "حالة سيئة جدا". Advertisements وسبق أن أمضى روبرت ترامب أكثر من أسبوع في قسم العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن في يونيو الماضي. العناية المركزة في مستشفى ماونت سيناي في مانهاتن في يونيو الماضي. وقاد شقيق الرئيس مؤخرا دعوى قضائية تم رفعها نيابة عن عائلة سيد البيت الأبيض بهدف منع ماري ترامب ابنة الشقيق الأكبر للرئيس فريد ترامب، من نشر كتابها الذي رجحت فيه أن شخصية مها تعرضت للانحراف نتيجة للظروف العائلية المعقدة.

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