الجزائر: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ38 ألف إصابة و1351 حالة وفاة

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 37 ألفا و664 مصابا، و1351 حالة وفاة.

وقال فورار- في المؤتمر الصحفي اليومي- إنه تم تسجيل 477 حالة إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء

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الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 26 ألفا و308 حالات.



وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في

ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.