الولايات المتحدة تعقد الحوار السابع لأمن الطاقة مع كوريا الجنوبية

استضافت وزارة الخارجية الأمريكية حوار أمن الطاقة السابع بين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، عبر اجتماع افتراضي.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الحوار عُقِد يوم 12 أغسطس الجاري برئاسة كل من كيرت دونيللي نائب وزير الخارجية لدبلوماسية الطاقة، وكيونج شونج المدير العام بوزارة الشئون الخارجية الكورية الجنوبية لشئون التغير المناخي والطاقة والبيئة والشئون العلمية.

وأضافت أن المباحثات ركزت على الدور الذي يسهم به التعاون بين البلدين في مجال الطاقة في إطار الشراكة بينهما، إضافة إلى دراسة أسواق الطاقة بعد جائحة

وكان خبراء من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدوا يوم 11 أغسطس الجاري مناقشات أطلعوا خلالها ممثلي الدولتين من القطاع الخاص والحكومة على مستجدات الوضع في صناعة الهيدروجين في كوريا الجنوبية والأسواق العالمية للطاقة. بوزارة الشئون الخارجية الكورية الجنوبية لشئون التغير المناخي والطاقة والبيئة والشئون العلمية.وأضافت أن المباحثات ركزت على الدور الذي يسهم به التعاون بين البلدين في مجال الطاقة في إطار الشراكة بينهما، إضافة إلى دراسة أسواق الطاقة بعد جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" والسياسات الوطنية للطاقة والتعاون في المنتديات المتعددة للطاقة، موضحة أن الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل تعزيز أمن الطاقة ودعم صناعاتها في البلدين.وكان خبراء من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقدوا يوم 11 أغسطس الجاري مناقشات أطلعوا خلالها ممثلي الدولتين من القطاع الخاص والحكومة على مستجدات الوضع في صناعة الهيدروجين في كوريا الجنوبية والأسواق العالمية للطاقة.

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