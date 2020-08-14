البرازيل تؤكد حرصها على القيام بدور سياسي للمّ الشمل في لبنان

أكد الموفد الرئاسي البرازيلي، الرئيس السابق ميشال تامر، أن بلاده حريصة على القيام بدور سياسي للمّ الشمل في لبنان.

والتقى ميشال تامر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على رأس وفد نيابي عسكري ودبلوماسي برازيلي من أصول لبنانية، بحسب بيان لبناني، "لتقديم التعازي بضحايا انفجار مرفأ بيروت وعرض للمساعدات التي سوف تقدمها البرازيل للبنان".

وأكد تامر بعد اللقاء أن "البرازيل حريصة على لعب دور سياسي من أجل لم الشمل في لبنان والحث على التضامن بين اللبنانيين في هذا الوقت الصعب".

وقال: "لقاؤنا مع الرئيس نبيه بري هو الرابع وكانت فرصة للبحث في كيفية

تقديم المساعدة للبنان إن كان على صعيد الدولة البرازيلية أو الشعب البرازيلي والجالية اللبنانية الموجودة هناك".

وأشار تامر إلى أن الوفد الذي يرافقه مكون من مجلس الشيوخ وأعضاء من السلك العسكري ومن الهيئات الدبلوماسية وجمعيهم من الأصول اللبنانية.

من جهة أخرى، التقى الموفد الرئاسي البرازيلي، والوفد المرافق له، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

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وأعرب تامر عن "تضامن الشعب البرازيلي مع اللبنانيين وعن استعداد بلاده لمساعدة لبنان".

ووصل الوفد البرازيلي إلى لبنان أمس الخميس حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأدى انفجار 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الحالي، إلى دمار واسع بالمرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات واسعة، كما تضررت العديد من المستشفيات في بيروت، وباتت غير صالحة للاستخدام.

كما أسفر الانفجار عن سقوط أكثر من 171 من الضحايا، بينهم رعايا عرب وأجانب، وكذلك عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وأكثر من 6000 من الجرحى، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.

وأحيل ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.

ويواصل الجيش عمليات البحث عن المفقودين جراء الانفجار، بمشاركة فرق الانقاذ العالمية في منطقة المرفأ، كما يتواصل وصول الوفود الدولية إلى بيروت للتعزية بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتقديم المساعدات للمتضررين.