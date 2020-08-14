بولندا تدعو سلطات بيلاروس لإجراء انتخابات رئاسية جديدة

دعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي سلطات بيلاروس إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحضور مراقبين دوليين.
وقال مورافيتسكي في البرلمان حيث قدم برنامجا لدعم المجتمع المدني في بيلاروس: "لن نتدخل في الشؤون الداخلية لجيراننا. يمكننا ويجب علينا أن نمد يد العون للبيلاروسيين".
وأضاف: "ندعو السلطات البيلاروسية إلى النظر في إمكانية إجراء انتخابات حرة جديدة تكون عادلة، بحضور مراقبين دوليين".
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون هناك أوروبا وبولندا آمنة بدون بيلاروس آمنة وقال: "لقد فتحنا قلوبنا لبيلاروس، ونريد أيضافتح حدودنا ومؤسساتنا التعليمية".
وتتضمن خطة دعم بيلاروس، التي أعلنها مورافيتسكي "دعم المضطهدين"، و"توسيع البرنامج البولندي الأمريكي لضحايا للقمع".
وقال: "يمكن أن تصبح بولندا البيت الثاني للضحايا في بيلاروس" ووعد "ببرنامج للمنح الدراسية للطلاب والعلماء من بيلاروس، ومزايا عند دخول بولندا والوصول إلى سوق العمل "بما يتيح فرصة الدراسة والعمل في بولندا".
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