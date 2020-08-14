تقرير إسرائيلي : نتنياهو زار الإمارات مرتين سرا قبل اتفاق التطبيع

أفادت صحيفة عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات مرتين على الأقل سرا خلال العامين الماضيين، ضمن الجهود الرامية لتوقيع اتفاق التطبيع مع أبوظبي.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" التي تعد موالية لنتنياهو أنهذا الإعلان سبقته سلسلة خطوات خفية وعلنية في الأشهر الماضية، وأن ما تم وصفه بالاختراق بين تل أبيب وأبوظبي جاء بعد جهود سرية مستمرة على مدى سنوات وسلسلة خطوات رامية إلى تعزيز الثقة بينهما.
وتابع التقرير: "خلال العامين الماضيين، قام رئيس الوزراء نتنياهو بزيارتين سريتين على الأقل إلى الإمارات ضمن إطار الاتصالات الرامية لبلورة الاتفاق، واستغرقت هذه الزيارات عادة بضع ساعات، ورافقه فيها عادة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات".
ولم تكشف الصحيفة عن مصدر هذه الادعاءات.
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