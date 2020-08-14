إسبانيا تعلن تسجيل 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أنه تم تسجيل 2987 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعهفي إسبانيا منذ أبريل الماضي.
62 حالة وفاة بالفيروس.
وأضافت السلطات الإسبانية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أنها سجلت
وتشهد بعض المناطق الإسبانية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تعداد مصابي "كورونا".
يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في إسبانيا يبلغ أكثر من 335 ألف شخص والوفيات أكثر من 28 ألف.
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