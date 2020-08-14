كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق يلتهم محال للخيام وبيوت الشعر في مدينة الرياض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن حريقا نشب اليوم الجمعة داخل محلات للخيام وبيوت الشعر في حي الجنادرية بالعاصمة الرياض.

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، أن فرقها عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات، ونشرت صورا من موقع الحادث.

وقال الحمادي إن أعمال إخماد الحريق لا تزال مستمرة دون وقوع إصابات، مؤكدا أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.