كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 400 مليون جرعة.. تفاصيل أضخم صفقة أوروبية لشراء لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي، وقع اليوم الجمعة، مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية، اتفاق لتوريد 400 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيسة المفوضية أنه تم توقيع عقد أولي مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية لشراء 400 مليون جرعة من لقاح مستقبلي ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عبر موقع "تويتر": "أوفينا بوعودنا. نحن ملتزمون بالحفاظ على صحة الأوروبيين وشركائنا العالميين، أقوياء معا".

وكانت فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأنها تأمل في وصول لقاح إلى الأسواق "قبل الخريف، بدعم من الاتحاد الأوروبي".

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