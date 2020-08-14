العصبة الاحترافية “تواصل” تأجيل المباريات بسبب “كورونا”

واصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل المباريات بسبب انتشار فيروس “كورونا” داخل الأندية.
وكشفت بلاغ للعصبة أنه بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي نادي رجاء بني ملال تحت الحجر الصحي، قررت العصبة تأجيل مباراة نادي رجاء بني ملال والدفاع الحسني الجديدي عن الدورة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول إلى موعد لاحق.
ويأتي تأجيل مباراة رجاء بني ملال والدفاع الحسني الجديدي، اليوم الجمعة، بعد تأجيل مباراة نادي اولمبيك خريبكة ونادي اتحاد طنجة ومباراة نادي الجيش الملكي ونادي الوداد الرياضي ومباراة نادي الرجاء الرياضي وسريع واد زم عن الدورة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول إلى موعد لاحق.
وجاء قرار تأجيل المباريات المذكورة بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي أندية الاتحاد الرياضي لطنجة والوداد الرياضي وسريع واد زم تحت الحجر الصحي.
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