مرض الفنانة فيروز مجرد إشاعة

نفت المخرجة ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية فيروز، الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لوالدتها ونقلها للمستشفى، والتي كانت شرارتها تدوينة لحساب ينتحل صفة زياد الرحباني نجل فيروز.

وأشارت ريما الرحباني إلى أن ما تم تداوله عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منسوبة لزياد الرحباني، نجل فيروز الأكبر.

وأوضحت ريما الرحباني في تدوينة فايسبوكية، أمس الخميس، أن والدتها بصحة جيدة وتعيش حياة سعيدة مع عائلتها وتطمئن محبيها بعدم تصديق أي خبر لم ينشر عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” للسيدة فيروز ووالدها عاصي الرحباني وشقيقها زياد الرحباني.

وانتشرت إشاعة مرض الفنانة فيروز (84 سنة) بشكل واسع، جعلت فنانين يشاركون منشورات يتمنون لها فيها الشفاء، من بينهم الفنان المغربي سعد لمجرد.