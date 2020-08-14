كورونا تحاصر البيضاء.. السلطات تمر للسرعة القصوى وتطوق قلب العاصمة الاقتصادية

اتخذت السلطات المحلية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، سلسلة من التدابير الاحترازية على مستوى مقاطعة أنفا، وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالعدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح مصدر محلي أن هذه التدابير همت، بالخصوص، منع متابعة مباريات كرة القدم بالمقاهي، وإغلاق بعض شرايين المقاطعة وأحيائها، ومنها شارع الطاهر العلوي وزنقة عبد الرحمن المخنث وزنقة موحى واسعيد وباب مراكش وباب الجديد والسور الجديد وتناكر.

كما تم، حسب المصدر ذاته، وضع دوريات مشتركة بالحواجز الموضوعة على مستوى الطرق المؤدية للسوق المركزي وبنجدية والشاوية.

ويشار إلى أن السلطات المحلية في عمالة عين السبع الحي المحمدي، قامت بإغلاق منطقة “مشروع الحسن الثاني”، بسبب تزايد عدد الإصابات المحلية المؤكدة بفيروس كورونا، وظهور بؤر في المنطقة المذكورة، وذلك أول أمس الثلاثاء.

وتم تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا أمس الخميس، بجهة الدار البيضاء-سطات، منها 331 حالة بالدارالبيضاء فقط.