شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الامارات واسرائيل والان مع التفاصيل

الجمعة 14 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه Advertisements أعلنت الهند ترحيبها بمعاهدة السلام التي أعلنت أمس، بين الامارات واسرائيل . واكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الهندية فى بيان اليوم دعم الهند للسلام والاستقرار والتنمية في غرب آسيا مشيرا الى ان كلا البلدين شريكين استراتيجيين رئيسيين للهند. وأضاف " تواصل الهند دعمها التقليدي للقضية الفلسطينية. نأمل في رؤية استئناف مبكر للمفاوضات المباشرة لإيجاد حل الدولتين المقبول".

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