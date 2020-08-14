ترحيب أوروبي بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وقالت متحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل ان الأنباء الواردة من دولة الإمارات وإسرائيل ممتازة ونشيد بها وان العلاقات هي لصالح البلدين والاستقرار الإقليمي .

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وأشارت إلى ان الاتحاد الأوروبي يعمل على الدفع بحل الدولتين وتيسير المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، عن التوصل الى اتفاق لمباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة،

وبحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية"وام" من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.