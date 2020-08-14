شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعزيز البنية التحتية للمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والطاقة المهدرة فى بعض المستشفيات نتيجة عدم الاستفادة من المساحة والأجهزة الطبية والموقع الجغرافى، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك رؤية لتعظيم الاستفادة من كافة هذه الأصول لتعزيز قدرة المنظومة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة وبالتحديد أزمة فيروس كورونا، شهدت اهتمام كبير بالمنظومة الصحية، وكان لهذه التحركات والإجراءات دور كبير فى التصدى للجائحة، وكانت مصر من أوائل الدول التى تعاملت مع الأزمة بحزمة من الإجراءات القومية، وهذا يعنى أن هناك بنية تحتية للمنظومة الصحية قادرة على استيعاب الأزمات.

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وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك حصر شامل لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وطاقتها وقدرتها على العمل، ومن ثم الوقوف على إحلال وتجديد خاصة القرى فى مختلف المحافظات، وذلك لتعزيز المنظومة والبنية التحتية.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199، 200 عدا البند ثانيًا، 203 من هذه اللائحة.