العصبة تؤجل 3 مباريات في البطولة بعد تسجيل عدد من الإصابات بكورونا في صفوف لاعبين

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية، اليوم الجمعة، تأجيل ثلاث مباريات، كانت مقررة برسم الدورة 22 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.

وذكر بلاغ للعصبة، نشر في الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأمر يتعلق بمباراة نادي أولمبيك خريبكة ونادي اتحاد طنجة ونادي الجيش الملكي ونادي الوداد البيضاوي، اليوم الجمعة، ومباراة نادي الرجاء البيضاوي وسريع وادي زم، غدًا السبت.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء “بناء على قرار السلطات المختصة القاضي بوضع لاعبي أندية الاتحاد الرياضي لطنجة والوداد البيضاوي و سريع وادي زم تحت الحجر الصحي”.

وكان نادي الوداد الرياضي أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في صفوف النادي، بالإضافة إلى فريق سريع واد زم الذي، الذي أعلن بدوره تسجيل إصابتين في صفوفه، وكذلك مادي رجاء بني ملال أعلن تسجيل 5 إصابات بكوفيد19 في صفوف النادي الملالي .