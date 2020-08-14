من بينها مليلية المحتلة.. مناطق تمنع التدخين في الشوارع لمنع تفشي فيروس كورونا

فرضت مناطق إسبانية، أمس الخميس، منعا للتدخين في الشوارع وعلى شرفات المقاهي والشواطئ، في حال عدم إمكانية الحفاظ على التباعد الاجتماعي فيها، وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا فيها، في الوقت الذي تتجه مناطق أخرى، بينها العاصمة مدريد، لفرض إجراءات مماثلة.

وحظرت مقاطعة غاليسيا في شمال غرب إسبانيا اعتبارا من الخميس التدخين في الشوارع وعلى شرفات المقاهي، إذا لم يكن من الممكن احترام المسافة الآمنة، التي لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

كما أعلنت مدينة مليلية المحتلة إجراءات مماثلة، بمنع التدخين في الشواطئ والتجمعات الاجتماعية، ابتداء من الاثنين المقبل، في الوقت الذي يتعذر الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وفرضت جزر الكناري أيضا إجراء مماثلا، فضلا عن إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة والطرقات لتكون آخر منطقة إسبانية تعتمد هذا التدبير، كما تنوي مناطق أخرى في البلاد فرض منع التدخين أيضا.

ويهدف هذا الإجراء غير المسبوق في الدولة الأوروبية التي سجلت نحو 29 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، إلى محاولة كبح انتشار فيروس كورونا.