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شكرا لقرائتكم خبر عن ايطاليا ترحب باتفاقية العلاقات بين الامارات واسرائيل وتعليق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية والان مع التفاصيل
الجمعة 14 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
اعلنت ايطاليا عن ترحيبها بإعلان اتفاقية اقامة العلاقات بين الامارات وإسرائيل .
واعربت وزارة الخارجية الايطالية فى بيان لها اليوم الجمعة عن املها فى أن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .
وقالت ان " تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام " .. مؤكدة أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره "البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة".
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