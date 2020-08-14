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ايطاليا ترحب باتفاقية العلاقات بين الامارات واسرائيل وتعليق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

 

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اعلنت ايطاليا عن ترحيبها بإعلان اتفاقية اقامة العلاقات بين الامارات وإسرائيل .

واعربت وزارة الخارجية الايطالية فى بيان لها اليوم الجمعة عن املها فى أن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

وقالت ان " تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام " .. مؤكدة أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره "البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة".

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