81 ألف مستفيد من خدمات هيئة مستشفى سيئون خلال النصف الأول العام 2020

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

بلغ عدد المستفيدين من خدمات هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت، خلال النصف الاول من العام الجاري ٢٠٢٠ م، ٨٠ ألف و ٩٥٢ مستفيد.

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ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس الهيئة الدكتور انيس عيديد، أن عدد المستفيدين من قسم الطوارئ العامة بلغ ١٦ ألف و ١٧٣ ، فيما إجمالي الولادات الطبيعية بلغت ٣ ألف و ٥٦٣ 3563 ، و ٦٤٣ عملية ولادة قيصرية ، و ٥٧ ولادة غير القيصرية..مشيراً الى ان قسم العيادات الخارجية استقبل ٩ ألف و ٧٥١ مريض ، و قسم الترقيد ٤ ألف و ٢٦٤ مريضا ، بينما وحدة الخدج استفادت منها 104 حالة .

وذكر رئيس الهيئة أن أعداد المستفيدين من العمليات الجراحية بلغ 566 مستفيدا، والمستفيدين من العناية المركزة 244 مستفيدا .. لافتاً الى ان مركز العزل العلاجي لجائحة كورونا بالهيئة خلال الفترة من ١٠ مايو حتى ٣١ من يوليو الماضي قدم خدماته لقرابة 127 حالة ،في حين عيادة الفرز لحالات الاشتباه من يناير - يوليو ٢٠٢٠ م بلغ عدد المستفيدين منها 725 .

ولفت عيديد الى ان وحدة الرعاية الصحية الأولية تردد عليها ٧ ألف و ٨٢٣ ، و استفاد من خدمات الصحة الإنجابية ٣٠ ألف و ٥٨٠ مستفيدا، و ٦ ألف و ٣٣٣ مستفيد من الصيدلية المجانية..مثمناً جهود الطواقم الطبية والفنية والإدارية بالهيئة.