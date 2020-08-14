شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإنتقالي تستكمل إستعداداتها لإحياء ذكرى إستشهاد أبو اليمامة غداً السبت والان مع التفاصيل

الجمعة 14 أغسطس 2020 صوره ارشيفيه Advertisements استكملت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، كافة الاستعدادات والتجهيزات لإقامة الفعالية الخطابية، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العميد منير محمود اليافعي "أبو اليمامة" ورفاقه الأبطال. وأهاب الأمانة العامة بجميع الجنوبيين والجنوبيات حضور الفعالية التي ستقام في قاعة سبأ بمدينة خورمكسر يوم غدٍ السبت الموافق 15 أغسطس 2020، الساعة التاسعة صباحا، والتي سيشارك فيها شخصيات بارزة وأهل ومحبي الشهيد "أبو اليمامة" ورفاقه. ودعت الأمانة العامة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية للحضور والمساهمة الفاعلة في تغطية هذه الفعالية .

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