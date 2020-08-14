شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين في شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، بالرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه. وذكرت مصادر محلية في غزة أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة مما أدى إلى إصابة صياد فلسطيني ولاحقت مراكب الصيادين.

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