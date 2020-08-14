شكرا لقرائتكم خبر عن 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 68 وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوَفَيَات إلى 5709، فيما سجلت 2921 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 120129 حالة.
وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 42452 منهم 627 يرقدون في العناية المركزة.
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