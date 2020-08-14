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مقتل 16 شخصاً جراء انهيارات أرضية في نيبال

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جرفت الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في نيبال ، عشرات المنازل وقتلت ما لا يقل عن 16 شخصا في قرى جبلية اليوم الجمعة كما أسفرت عن فقد الكثير من الأشخاص.

وتشهد نيبال سيولا وانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار من يونيو إلى سبتمبر ، مما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات كل عام.

وقال موراري واستي المسؤول بوزارة الداخلية إن انهيارا أرضيا هائلا جرف عشرات المنازل مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في سيندهوبالشوك بالقرب من العاصمة كاتمندو.

وأضاف أن 28 شخصا في عداد المفقودين.

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وقال لرويترز "تعطلت أعمال الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار والطين لا يزال يتساقط من التلال"

وقُتل ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما في منطقة نائية في أقصى غرب نيبال، أربعة منهم من نفس العائلة.

وتسببت السيول والانهيارات الأرضية في مقتل 215 شخصا حتى الآن هذا العام فضلا عن فقد 85 شخصا، وفقا للبيانات الرسمية.

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