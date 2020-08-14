شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تغلق مدينة "الحامة" بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت لجنة مجابهة فيروس كورونا بتونس اليوم، إغلاق مدينة الحامة التابعة لمحافظة قابس جنوب تونس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات "بكوفيد 19 " داخل المدينة.

وأوضح بيان للجنة بالقيام بإجراءات التقصي النشيط والمكثف وحصر جميع الحالات المصابة وعزلها عن بقية سكان المدينة.

وسجلت محافظة قابس إلى حدود اليوم 108 إصابات محلية بفيروس كورونا أغلبها في مدينة الحامة، ومن بين الحالات المسجلة 20 شخصًا يعملون في مجال الرعاية الصحية.

يذكر أن السلطات الصحية التونسية تتخذ هذا القرار لأول مرة منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.