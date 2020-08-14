انفجار يستهدف رتلا لشركات تعمل مع التحالف الدولي جنوبي العراق

انفجرت عبوة ناسفة، مساء الجمعة، في سيارة تابعة للشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع".

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وأضافت أن "الانفجار لم يؤدِ إلى حدوث أضرار تذكر".

وكانت القوات العراقية أوقفت 31 شخصاً جميعهم سوريون كانوا بصدد العبور إلى العراق قادمين من الرقة السورية، وبحوزتهم 140 عبوة ناسفة من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.

ورغم إعلان العراق النصر على داعش في عام 2017، فإن التنظيم ما زال قادراً على شن الهجمات بين الحين والآخر. وازدادت حدة الاعتداءات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي مما اضطر القيادات الأمنية إطلاق عدة عمليات لملاحقة المسلحين الذين ينشطون غالباً في المناطق الهشة أمنيا.