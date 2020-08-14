الجيش الليبي يكشف عن ضبط خلية تضم عناصر مطلوبة دولياً 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

كشف مصدر عسكري ليبي النقاب عن عملية نوعية قام بها الجيش الوطني في منطقة "وادي الحياة" جنوبي البلاد.



وبحسب موقع "العين الإخبارية"، قال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على 9 عناصر مرترقة كانت تسعى لضرب الاستقرار والأمن في الجنوب.

وأشار المصدر إلى أن من بين المقبوض عليهم اثنين من جنسيات أجنبية جاؤوا من مناطق سيطرة حكومة الوفاق في الغرب، وهما من أبرز المطلوبين على قوائم مجلس الأمن الدولي، دون كشف هويتهما.

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وشهد الجنوب الليبي تحركات كبيرة لمرتزقة المعارضة التشادية الموالين لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على مدينة مرزق في أقصى الجنوب الغربي.

وبحسب ذات المصدر فإن منطقة تساوت بمنطقة وادي عتبة بالجنوب تمر عليها الأرتال القادمة من أقاصي الجنوب بشكل أسبوعي حيت سيطرة المعارضة التشادية كبيرة على مناطق (مرزق وجيزاو ولدليم).

ولفت المصدر إلى أن حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة من تركيا تسعى لإمداد المرتزقة بآليات وعتاد حربي تركي لتوسيع دائرة نفوذهم في الجنوب.

وقال شهود عيان لـ "العين الإخبارية" إن مرتزقة حكومة الوفاق يقيمون بوابات استيقاف راجلة ومتحركة لمطاردة أهالي مدينة مرزق الذين هجروا من مدينتهم العام الماضي بعدما اجتاحت فصائل تنظيم داعش الإرهابي والمرتزقة التشاديين أحياء المدينة.

وأضاف الشهود أن مرتزقة المعارضة التشادية سكنوا بعض منازل أهالي مرزق التي هجروا منها العام الماضي.