شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب التربية والتعليم بسرعة تطوير البنية التحتية للمدارس فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن البنية التحتية للمدارس خاصة في القرى، وذلك في إطار التوسع في الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم خلال الفترة المقبلة، والتعليم عن بُعد، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك استعداد كامل لهذه الخطوة التي من شأنها النهوض بالمنظومة الجديدة، وخطوة نحو مواكبة التقدم والتكنولوجيا، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا مازالت قائمة ولم تنتهى بعد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعليم عن بُعد قائم على الأساليب التكنولوجية الحديثة، والوزارة نجحت خلال الفترة السابقة في اختبار فيروس كورونا، سواء من خلال إقامة امتحان الثانوية العامة، أو امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، والمراحل الأخرى، واستكمالا لهذا الأمر على الوزارة أن تضع تبادر بسرعة تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية للمدارس.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن العالم بعد أزمة فيروس كورونا سيختلف كلية عن العالم بعد الأزمة، وعلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون لها دور خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في مواكبة الأساليب الحديثة، وتغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية بالخدمة اللازمة.

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يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أكد أنه تم تجهيز خطة العام الدراسى الجديد والتى تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد، ومراعاة التخصصات الدراسية التى تتطلب دراسة عملية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 4.8 مليار جنية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات وأن التداعيات التي نتجت عن جائحة الكورونا أكدت أهمية الانتهاء من هذه الخطة فى أقرب وقت، جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسى الجديد بجامعة عين شمس.