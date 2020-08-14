شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى: إجراء انتخابات الشيوخ فى ظل كورونا أكد قوة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، إن اجراء انتخابات مجلس الشيوخ و خاصة فى ظل ما يواجه العالم من أمة فيروس كورونا يؤكد قوة الدولة المصرية ، موجها الشكر للصحفيين الذين قاموا بدور كبير فى التغطية مثلما كان رجال الجيش و الشرطة على العهد فى التأمين والقضاة فى الإشراف كامل.

وأضاف خالد ميرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه كان هناك بلد كاملة كانت تعمل حتى تخرج الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب ووعيهن متابعا :" رغم كل التحديات نجحت الانتخابات وحضر الشعب برغم إن انتخابات مجلس الشيوخ على مر التاريخ كانت غير جاذبه للناخبين، لكن المواطنين ذهبوا لصناديق الانتخاب و اختاروا لتأكدهم أنه عقب ثورة 30 يونيو تعبر الانتخابات عن ارادة الشعب الحرة".

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انتهت، أمس الأربعاء، محطة هامة وفاصلة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، والمعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو انتهاء الاقتراع بالداخل فى تمام الساعة التاسعة مساءا والتى أجريت على مدار يومين، وهى فى ذلك ليست آخر محطة رغم أهميتها بل بعقبها عدد من الخطوات والإجراءات للوصول لانعقاد المجلس، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.