صور.. بدء أعمال رصف "شارع 5" في المنصورة بطول 4 آلاف متر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

بدأ حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سعد بغدادي، في تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة شارع 5 من شارع الترعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لرئيس الحي بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال تحقيقًا لرضا المواطنين.

من جانبه قال سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة أن المحور الجاري تنفيذه يصل ما بين شارعي الترعة ومنطقة شارع النخلة، بطول ٤٠٠٠ متر، بتكلفة تقدر بمليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى تزويد الشارع بـ13 بالوعة لصرف مياه الأمطار.

وأضاف أنه جرى مراعاة مناسيب ودرجة الميل بالشوارع الخاضعة لعملية الترميم والرصف وإعادة رد الشيء لأصلة، حتى تسمح بصرف مياه الأمطار للقضاء على مشكلة تراكم المياه بالشوارع والميادين بموسم الشتاء.