احتجاجات في فلسطين ضد تطبيع الإمارات وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

نظم فلسطينيون، اليوم الجمعة، مسيرات احتجاجية تحت شعار "لا لخيانة فلسطين"، تنديدا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية، وأُعلن عنه رسميًا يوم أمس الخميس.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، وجابت شارع عمر المختار، الآلاف من قيادات وكوادر وعناصر ومناصري حركة الجهاد الإسلامي، وممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية، إلى جانب عدد من المثقفين والعلماء والأكاديميين، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات رافضة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.