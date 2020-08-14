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كوريا الجنوبية وأستراليا تبحثان سبل التعاون في مواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، سبل التعاون في مواجهة فيروس المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج ميون-سوك، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكتروني، أن الاتصال الهاتفي استمر لمدة 35 دقيقة، وجاء بناءً على طلب رئيس الوزراء الأسترالي.

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وأكد موريسون، خلال الاتصال، أن كوريا الجنوبية نجحت في الاستجابة لفيروس كورونا، وأن بلاده تراجع النموذج المثالي الكوري الجنوبي في مواجهة الوباء.

ومن جانبه، أعرب مون عن تقديره لهذا التقييم الجيد، وأكد على أن كوريا الجنوبية لا تزال تشهد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة متفرقة، ولذلك فهي تتوخى الحذر.

ودعا مون أستراليا إلى الانضمام إلى معهد اللقاحات الدولي، وهو المنظمة الدولية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرًا لها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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