رئيس البنك العقاري يكشف خطة تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال مدحت قمر، رئيس البنك العقاري، في تصريحات لمصراوي، إن البنك شهد مرحلة تطوير جذرية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات على مستوى البنية التحتية لتوفير مراكز تشغيل أساسية ومركز تشغيل طوارئ.
وأضاف أن البنحك، شهد أيضا تطوير وتجهيز المراكز بأفضل الحاسبات والخوادم وأجهزة الاتصال وتأمين الشبكات لأول مرة في تاريخ البنك.
وأشار إلى أن مرحلة تطوير البنك تعمل على تحسين مستوى الحلول البنكية لضبط الخدمات المُقدمة للعملاء وتطويرها سواء كانت على مستوى الحسابات البنكية أو المدفوعات والحوالات وتطوير منظومة القنوات الإلكترونية من خلال تحديث شبكة الصراف الآلي.
وقال إنه تم نقل شبكة الـATMs من السويتش القديم ذات الإمكانيات المحدودة إلى نظام متطور IST-Switch وتقديم خدمات جديدة على سبيل المثال: الإيداع النقدي، التبرعات، خدمات فوري.
وأوضح قمر أنه تم استحداث خدمات التجزئة المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والسرعة وتم بالفعل إدخال خدمات لم تكن موجودة من قبل كالقروض الشخصية وبطاقات الخصم وإنشاء مركز اتصال هاتفي على أعلى مستوى من التدريب يقوم بالرد على استفسارات العملاء 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
كما يسعي البنك العقاري إلى ابتكار المنتجات والخدامات المصرفية الحديثة، والتي تلبي حاجة العملاء في السوق المصري حيث تم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات القروض الشخصية لاستقطاب أكبر شريحة من عملاء السوق المصرفي، بحسب رئيس البنك.
وأضاف أنه تم تصميم وتطوير البطاقات الائتمانية Master Card للعمل بالتكنولوجيا الحديثة بالشريحة الذكية واللاتلامسية.
وأضاف :"هذا إلى جانب التوجه لإطلاق محفظة الهاتف المحمول والتي نعمل حالياً على اطلاقها بشكل جديد ومبتكر لتسهيل عملية الدفع مقارنة بالطرق التقليدية عن طريق زيادة عنصر الأمان وتجنب مخاطر سرقة النقود الورقية".
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