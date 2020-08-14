إثر إتفاق الإمارات وإسرائيل، الخارجيّة الفلسطينيّة تستدعي سفيرها لدى أبوظبي

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أنها إستدعت سفيرها لدى أبوظبي على خلفية إتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وكتبت الوزارة في بيان عنها "أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى إثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات، تم إستدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات، وبشكل فوري".

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم وإتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

Advertisements

ووصف البيان الاتفاق بأنه "إختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

المصدر: RT