العراق: انفجار يستهدف رتلًا يقدم دعمًا لوجستيا للتحالف الدولي

أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةوفقا لموقع روسيا اليوم. المتحدة الأمريكيةوفقا لموقع روسيا اليوم. وذكرت الخلية في بيان مقتضب، أن عبوة ناسفة انفجرت على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع بمحافظة الديوانية وسط العراق". على إحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، قرب جسر الديوانية في الخط السريع بمحافظة الديوانية وسط العراق". ولم يتسبب الانفجار بحسب البيان، بأي أضرار تذكر.

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