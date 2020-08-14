دعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، اللبنانيين إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، مشيرة إلى أن 700 جندي فرنسي يتحضرون للقدوم إلى لبنان.
وأشارت بارلي، في زيارة لها إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، إلى أن "هذه المشاهدالصعبة تترك أثرا كبيرا في بلدي، وكل فرنسي شعر أنه معني بما حصل".
وأعربت بارلي عن فخرها "بانخراط الفرنسيين بمساعدة اللبنانيين، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية وفرق الإغاثة والبحثالتي أرسلتها الحكومة الفرنسية فإن هناك أطنانا من الطحين قادمة إلى لبنان".
وأعلنت بارلي أن بلادها "قدمت مستشفى ميدانيا مؤلفا من 250 سريرا و700 جندي يتحضرون للقدوم إلى لبنان"، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يعتزم زيارة لبنان في الأول من سبتمبر"، وقالت: "يجب على اللبنانيين تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة".
كانت هذه تفاصيل خبر 700 جندي فرنسي يتجهون إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.