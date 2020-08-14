قوات الأمن العراقي تقبض على سوريين حاولوا الدخول وبحوزتهم متفجرات

أفاد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، القبض على 31 شخصًا يحملون الجنسية السورية حاولوا الدخول إلى العراق وبحوزتهم متفجرات.

وقال اللواء رسول في بيان صحفي "وفقًا لمعلومات استخبارية استباقية، وبعد نصب كمين محكم، القوات الأمنية في لواء المشاة 66 بالفرقة العشرين، تمكنت من

رصد 31 شخصًا جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليهم جميعًا وضبطت بحوزتهم 344 مشعل عثرة و140 علبة أسطوانة أصابع TNT".

وأشار رسول إلى "تسليمهم والمضبوطات

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الجرمية إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وعرضهم على القضاء".

وأفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل أربعة أشخاص بقصف تركى استهدف سيارة فى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

قال المصدر في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء الخميس، إن قصفًا تركيًا استهدف سيارة تنقل عددًامن الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.