1383 حالة إصابة بكورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1383 حالة إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 295902، من بينها 29605 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 1782 حالة حرجة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

كما تم تسجيل 2566 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 262959 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 1383 حالة منها 45% إناثًا، و55% ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات 3338 حالة، بإضافة 35 حالة وفاة جديدة، لافتةً أنه تم إجراء 66347 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت الصحة السعودية الجميع إلى الحرص

على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وأعلنت الصحة السعودية، يوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3303 حالات.

