4013 إصابة بفيروس كورونا في العراق

سجلت العراق، اليوم الجمعة، 4013 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز العراق لأول مرة حاجز الـ4 آلاف إصابة يومية.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 68 حالة وفاة في ذات المدة، وهو رقم يزيد عما سجلتهالوزارة أمس بتسع حالات، كما سجلت 2921 حالة شفاء أيضًا.
وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 120129 حالة، والإصابات 168290 إصابة، بينما الوفيات بلغت 5709.
وأفاد مصدر أمنى عراقى بمقتل أربعة
قال المصدر في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء الخميس، إن قصفًا تركيًا استهدف سيارة تنقل عددًا من الأشخاص في قرية رشانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.
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