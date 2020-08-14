اغتيال رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا في سوريا

أكد مصدر عسكري، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا الشمالي، جنوب سوريا على يد مجهولين.

وقال المصدر العسكري، إن مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس بلدية إيب بريف درعا الشمالي، فضيل جاد الله مصلح وابنه الطالب الجامعي معتز وابنته الطفلة غفران

8 سنوات.

وبحسب شبكة "درعا 24" فإن مصلح وولديه، استهدفوا في قرية إيب الواقعة ضمن منطقة اللجاة بريف درعا، وهي تعد مناطق عسكرية مليئة بالمعسكرات التدريبية وفق الشبكة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم

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الخميس، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، كأعلى حصيلة يومية جديدة تسجل فى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إجمالى عدد الإصاباتالمسجلة فى البلاد منذ بدء الأزمة ارتفع إلى 1402 إصابة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.