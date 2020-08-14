أكد مصدر عسكري، اليوم الجمعة، اغتيال رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا الشمالي، جنوب سوريا على يد مجهولين.
وقال المصدر العسكري، إن مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس بلدية إيب بريف درعا الشمالي، فضيل جاد الله مصلح وابنه الطالب الجامعي معتز وابنته الطفلة غفران8 سنوات.
وبحسب شبكة "درعا 24" فإن مصلح وولديه، استهدفوا في قرية إيب الواقعة ضمن منطقة اللجاة بريف درعا، وهي تعد مناطق عسكرية مليئة بالمعسكرات التدريبية وفق الشبكة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم
وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إجمالى عدد الإصاباتالمسجلة فى البلاد منذ بدء الأزمة ارتفع إلى 1402 إصابة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال رئيس بلدية إيب ونجليه بريف درعا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.